Covid-19

A Câmara do Porto suspendeu atividades com saída de transporte e atividades extracurriculares nas escolas, estando a avaliar "caso a caso" a implementação outras medidas em função da evolução do surto de Covid-19, indicou hoje o vereador Fernando Paulo.

"Demos indicações à Direção Municipal de Educação que todas as atividades que não pusessem em causa o normal funcionamento das escolas, programas extras, pudessem ser suspensas neste período. As atividades que garantem o normal funcionamento das escolas, (...) só suspenderemos por indicação do Ministério da Educação ou da Direção-Geral de Saúde (DGS)", disse Fernando Paulo.

O vereador da Educação da Câmara do Porto, que falava aos jornalistas à margem de uma reunião de câmara, exemplificou entre as atividades suspensas "as atividades com saída de transporte e atividades extracurriculares nas escolas" e esclareceu que "a câmara tem competências ao nível da ação social escolar, edificado, mas a tutela é do Ministério da Educação".