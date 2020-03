Actualidade

O presidente António Salvador anunciou hoje que vai proibir jogadores, treinadores e dirigentes do Sporting de Braga - e ele próprio - de falar sobre arbitragens dos jogos de futebol a partir da próxima época.

"Eu tenho uma ideia para o futuro e o Sporting de Braga vai ser, provavelmente, o primeiro clube a assumir isso: na próxima época, vai proibir jogadores, treinadores, colaboradores, dirigentes e presidente, independentemente dos erros que se vierem a cometer, de falar de arbitragem", afirmou à margem da apresentação do programa das cerimónias do centenário do clube.

António Salvador disse que esta medida vai ser aplicada no clube tendo que conta que "aquilo que se tem visto é preocupante".