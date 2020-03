Actualidade

Homens armados, não identificados, realizaram uma série de ataques este domingo na comuna de Barga, na província de Yatenga, no Norte no Burkina Faso, que resultaram em 43 mortos, anunciou o Governo do país.

Os ataques de domingo aconteceram nas aldeias de Dinguila e Barga, que provocaram ainda seis feridos, que foram encaminhados para o Centro Hospitalar Regional de Ouahigouya, onde foram atendidos e tratados, declarou o Governo.

Os ministros do Estado responsáveis pela Defesa Nacional e Administração do Território foram enviados a Barga para se fazer o balanço da situação e ser dado apoio direto às pessoas.