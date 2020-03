Covid-19

A sessão plenária do Parlamento Europeu (PE), que deveria decorrer entre hoje e quinta-feira em Bruxelas, foi reduzida a apenas um dia, terça-feira, e não haverá votações no hemiciclo, como medida preventiva devido ao surto de Covid-19.

A decisão foi tomada numa reunião da Conferência de Presidentes do PE, que junta o presidente da assembleia e os líderes dos diversos grupos políticos, indicaram fontes parlamentares.

A medida surge na sequência da inquietação manifestada por muitos deputados europeus, que alertaram para os riscos de propagação do novo coronavírus, designadamente no caso das votações, que obrigariam à concentração de mais de 700 parlamentares de todos os Estados-membros no hemiciclo.