Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, limitou o número de visitas aos doentes e suspendeu a presença de alunos ou estagiários nas suas áreas assistenciais, foi hoje anunciado.

Estas medidas fazem parte de um conjunto de orientações que entram hoje em vigor para minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nos seus hospitais, no âmbito do Plano de Contingência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) para a infeção Covid-19.

Assim, o centro hospitalar decidiu que, cada doente, terá no máximo duas visitas por dia, em dois períodos, e só poderá permanecer uma visita de cada vez junto da pessoa internada.