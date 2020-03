Actualidade

O clássico entre o FC Porto e o Sporting vai disputar-se em 02 de maio, às 20:30, de acordo com o calendário hoje revelado pela Liga Portuguesa de futebol até à penúltima jornada do campeonato.

Segundo a informação divulgada pelo organismo que regula o futebol profissional português, o jogo grande da 32.ª jornada vai disputar-se a um sábado, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na corrida ao título, na qual o FC Porto tem um ponto de vantagem sobre o Benfica, os 'dragões' jogam por quatro vezes antes das 'águias', enquanto estas o fazem por três vezes.