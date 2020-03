Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje com as perdas mais pesadas em uma única sessão em mais de 11 anos, com os investidores a cederem à queda vertical das cotações do petróleo e à crise mundial do novo coronavírus.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average perdeu 7,79%, para os 23.851,02 pontos.

Os outros dois índices emblemáticos tiveram desempenhos similares, com o tecnológico Nasdaq a recuar 7,29%, para as 7.950,68 unidades, e o alargado S&P500 a desvalorizar 7,60%, para as 2.746,56.