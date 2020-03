Covid-19

A China voltou hoje a registar uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, ao mesmo tempo que ocorreram 17 mortes, quase todas na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia do Covid-19.

Até à meia-noite de segunda-feira (16:00 horas de domingo, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizava, no total, 80.754 infetados e 3.136 mortos devido ao novo coronavírus.

A Comissão Nacional de Saúde informou que, no mesmo período de 24 horas, 1.297 pessoas receberam alta após terem superado a doença, elevando o total de pacientes curados para quase 60.000.