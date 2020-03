Covid-19

A Coreia do Sul anunciou 131 novos casos e mais três mortes causadas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, registando o menor número de infeções em duas semanas, o que parece indicar uma desaceleração do surto.

No total, aquele país asiático contabiliza 7.513 infetados e 54 vítimas fatais, com a taxa de mortalidade do vírus a permanecer baixa, em 0,7%, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia do Sul.

Na segunda-feira, 81 pessoas receberam alta, elevando o total para 247.