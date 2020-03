Actualidade

A ministra interina das Finanças de Timor-Leste disse hoje à Lusa que o Governo vai debater quarta-feira um levantamento de 250 milhões de dólares (284,6 milhões de euros) do Fundo Petrolífero, para reforçar o Tesouro.

"A proposta vai ser apresentada amanhã [quarta-feira] no Conselho de Ministros e, se for aprovada, caberá depois ao gabinete do primeiro-ministro enviá-la ao Parlamento Nacional para aprovação", explicou Sara Lobo Brites à Lusa.

"O levantamento previsto é de 250 milhões de dólares, o que está previsto no valor do rendimento sustentável estimado do Fundo Petrolífero", sublinhou.