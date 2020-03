Covid-19

A delegada de Saúde do Norte pediu hoje a todos os que estiveram num evento na sexta-feira no Hard Club, no Porto, com um participante infetado com o novo coronavírus, que fiquem em isolamento social e contactem as autoridades.

Os contactos devem ser feitos para os números 220411170 ou 220411171.

O apelo foi feito pela delegada regional de Saúde do Norte, Maria Neto, à agência Lusa, que explicou que os participantes do evento em causa, sem revelar qual, devem contactar os números acima descritos para obterem informações e recomendações sobre como proceder.