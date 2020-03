Covid-19

Os Prémios dos Festivais Ibéricos e o fórum Talkfest, previstos para sexta-feira e sábado, foram adiados para os dias 15 a 17 de outubro, anunciou a Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aportfest).

Em comunicado, a Aporfest anunciou que, "após uma cuidada avaliação de riscos, tendo em conta a evolução prevista da epidemia no contexto do Covid-19 em Portugal e as indicações da Direção-Geral da Saúde, decidiu adiar o evento para os dias 15 a 17 de outubro".

"Nesta situação excecional, de desconhecimento e incerteza, a direção da Aporfest decidiu que seria mais prudente adiar o evento, no sentido de proteger não só o público dos seus eventos, mas também todos os parceiros, patrocinadores e também as nossas próprias equipas de trabalho", acrescentou a organização, lembrando que os bilhetes já adquiridos são válidos para outubro, podendo também ser feita a sua devolução.