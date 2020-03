Actualidade

O Fórum "Vê Portugal" prevê atrair a Caldas da Rainha 600 participantes no encontro marcado para maio e que o Turismo Centro de Portugal acredita ser a primeira iniciativa de "retoma" após a epidemia do Covid-19.

O "Vê Portugal" - 7.º Fórum Turismo Interno, organizado pelo Turismo Centro de Portugal pretende "dar um sinal positivo" assumindo-se como um dos primeiros eventos a marcar "o retomar da normalidade" no país afetado pela epidemia de Covid-19, afirmou hoje o presidente do organismo, Pedro Machado.

O Fórum, que se realizará nas Caldas da Rainha entre os dias 04 e 07 de maio, foi hoje apresentado pelo Turismo Centro de Portugal com "um otimismo moderado" de que no início do mês já tenha sido "recuperada a procura" no setor que, devido à epidemia, regista "cancelamentos entre os 18 e os 25%", disse Pedro Machado.