Covid-19

A próxima edição do Portugal Fashion vai arrancar na próxima quinta-feira, no edifício da Alfândega do Porto, mas com acesso limitado a profissionais da moda e jornalistas, avançou hoje fonte oficial.

"Perante a evolução da infeção pelo novo coronavírus e considerando as mais recentes orientações do Governo e da Direcção-Geral de Saúde para conter a epidemia, em particular as recomendações relativas à organização de eventos públicos, a direção do Portugal Fashion decidiu que o acesso aos desfiles, entre 12 e 14 de março, na Alfândega do Porto e na Casa da Arquitetura (Matosinhos), vão ser restringidos à "equipa de bastidores, 'staff' técnico do evento e aos profissionais da comunicação social portuguesa e influenciadores digitais credenciados para o efeito", lê-se num comunicado divulgado esta tarde.

O número total de jornalistas, fotojornalistas e influenciadores digitais deverá estar entre as 150/170 pessoas e o evento de moda vai ter assegurada a transmissão em 'live streaming' (direto pela Internet) em "todas as coleções", refere o comunicado.