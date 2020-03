Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, defendeu hoje a nomeação de Bernardo Alabaça como diretor-geral do Património Cultural, dando exemplos de património reabilitado "graças à sua intervenção" antes de ser nomeado, e referindo que "qualquer diretor-geral tem de ser gestor".

Graça Fonseca, ouvida hoje à tarde na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, a pedido do PS, explicou que nomeou Bernardo Alabaça por considerar que "tem as competências adequadas e necessárias ao exercício do cargo".

"Bernardo Alabaça, ao longo de muitos anos de dirigente público, tem tido possibilidade de intervir em importantes decisões de gestão de património cultural", defendeu.