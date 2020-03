Covid-19

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou hoje a suspensão de todas as reuniões até 20 março após ter sido descoberto um primeiro caso de coronavírus no seu pessoal.

"Consideramos a saúde do pessoal do Secretariado e dos nossos membros um assunto muito sério, por isso tomámos esta medida sem precedentes", declarou o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, em comunicado.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, tendo causado já mais de 4.000 mortos e cerca de 114 mil infetados em cerca de uma centena de países.