Covid-19

A Câmara de Santarém anunciou hoje a suspensão de todas as iniciativas previstas no programa das Festas de S. José, que assinalam o dia da cidade (19 de março), no âmbito das medidas de prevenção ao surto de Covid-19.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, convocou uma conferência de imprensa para justificar a decisão de suspender o programa das festas, que iriam decorrer de 18 a 22 deste mês, apenas um dia depois de ter sido anunciado, com o facto de os ministros da Administração Interna e da Saúde terem declarado, na segunda-feira à noite, que os eventos em espaço aberto com mais de 5.000 pessoas deveriam ser cancelados, no âmbito das medidas preventivas ao Covid-19.

Ricardo Gonçalves disse que, além da suspensão das atividades programadas para a próxima semana, que incluem a corrida de toiros marcada para dia 21, o município decidiu ainda encerrar a Universidade da Terceira Idade, bem como as piscinas e as bibliotecas municipais, e suspender a programação no Teatro Sá da Bandeira, até ao final do mês de março.