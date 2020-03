Eutanásia

O presidente da Juventude Popular endereçou a todas as estruturas locais do CDS-PP uma recomendação de apoio à realização de um referendo sobre a despenalização da eutanásia para ser apresentada nas respetivas assembleias municipais.

Esta recomendação, a que a agência Lusa teve acesso, pretende que as assembleias municipais de todo o país apelem "à objeção de consciência dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, setor privado e social" quanto à prática da eutanásia.

Os jovens do CDS-PP pretendem igualmente que os autarcas defendam junto do Governo e "das administrações do setor privado e social um reforço do investimento nos cuidados paliativos e continuados das unidades de saúde locais".