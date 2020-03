Covid-19

Os concertos da banda Cock Robin, previstos para sexta-feira e sábado, em Lisboa e no Porto, respetivamente, foram adiados para outubro, como forma de prevenção do novo Coronavírus (Covid-19)", divulgou hoje a promotora.

Os Cock Robin virão atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 30 de outubro, e no do Porto, no dia seguinte, anunciou a promotora Senhores do Ar, na sequência da recomendação da Direção Geral de Saúde (DGS).

Relativamente aos bilhetes adquiridos, "são válidos para as novas datas" ou, "preferindo a devolução do valor dos ingressos, o espetador pode pedi-lo, no respetivo local de compra, no prazo de 30 dias a contar da data do evento, adiada".