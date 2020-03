Covid-19

O Plano Nacional de Preparação e Resposta à doença pelo novo coronavírus (Covid-19) prevê que as autoridades de saúde possam ordenar "o isolamento coercivo" em "situações extremas" e de recusa do doente ou suspeito.

"Habitualmente, o isolamento é voluntário e aceite mediante indicação médica. Em situações extremas, de recusa do doente [independentemente da confirmação laboratorial], pode ser necessário determinar o seu isolamento coercivo", sendo para tal necessário recorrer ao exercício do poder da autoridade de saúde, refere o documento da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As situações desta natureza que ocorram fora do contexto de declaração do estado de emergência devem estar previstas e tipificadas, adianta o mesmo documento.