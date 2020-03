Covid19

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) considerou hoje "que não existem razões de saúde pública" que justifiquem o encerramento de instalações nos estabelecimentos de ensino superior, devido ao novo coronavírus.

"Dos contactos mantidos com as autoridades de saúde competentes, não existem razões de saúde pública que justifiquem o encerramento de instalações nas instituições de ensino superior. O CCISP aguardará pelos resultados da reunião entre o Governo e o Conselho Nacional de Saúde Pública agendada para o dia 11 de março [quarta-feira], e agirá em conformidade com as orientações emanadas da mesma", refere o CCISP, em comunicado.

O Conselho refere que "tem vindo a acompanhar de uma forma permanente e constante a evolução do Covid-19 em Portugal".