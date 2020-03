Actualidade

A TAP decidiu suspender toda a operação entre os aeroportos portugueses e italianos a partir de quarta-feira e até ao dia 24 de março, adiantou à agência Lusa fonte oficial da companhia aérea.

"Em cumprimento da decisão do Governo de Portugal de suspender todos os voos de e para Itália, a TAP informa que toda a sua operação entre os aeroportos portugueses e italianos se encontra suspensa a partir do dia 11 de março e até ao dia 24 de março", detalhou a mesma fonte.

O Governo decidiu hoje suspender os voos para todas as regiões de Itália por 14 dias, a partir de quarta-feira, perante o desenvolvimento do Covid-19 e a decisão do executivo de Giuseppe Conte colocar o país em quarentena.