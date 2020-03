Montijo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) defendeu que estão acautelados os riscos naturais no projeto de construção do aeroporto do Montijo após avaliação do LNEG, segundo um complemento ao parecer inicial, em que se pronunciou "desfavoravelmente".

"Efetivamente, a ANEPC identificou, no seu primeiro parecer, aspetos que careciam de ser considerados na avaliação ambiental do projeto, os quais já tinham sido também avaliados por uma das entidades representadas na Comissão de Avaliação", avançou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em resposta à Lusa, referindo-se ao trabalho do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

Após manifestar concordância por as questões relativas à avaliação de riscos naturais, designadamente o risco sísmico e de 'tsunamis', "estarem acauteladas no âmbito da pronúncia do LNEG", a Proteção Civil "considerou adequada, conforme pode ser retirado do segundo parecer emitido, a apresentação de elementos adicionais numa fase de posterior da avaliação, designadamente aquando da submissão pelo proponente do respetivo Relatório da Conformidade Ambiental do projeto de Execução (RECAPE)", indicou a APA.