Covid-19

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) anunciou hoje a suspensão das aulas presenciais a partir de quarta-feira, e durante duas semanas, nos centros regionais do Porto e de Braga, devido à epidemia de Covid-19.

Em mensagem dirigida aos estudantes, docentes e colaboradores, publicada na página na internet da UCP, a reitora, Isabel Capeloa Gil, explica que nos centros regionais do Porto e de Braga "são suspensas as aulas presenciais por duas semanas", acrescentando que estas faculdades "comunicarão oportunamente as medidas adotadas para a substituição da lecionação", mantendo-se "todas as outras medidas restritivas entretanto adotadas".

Na sede da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, "são suspensos os eventos com participação externa ('workshops', reuniões, seminários, conferências) por tempo indeterminado".