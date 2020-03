Covid-19

A final da 27.ª edição da Algarve Cup entre as seleções de futebol feminino da Alemanha e da Itália, marcada para esta quarta-feira, foi cancelada, devido à supressão de voos para Itália, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

"Devido à situação de emergência que se vive em Itália e à consequente supressão de voos com destino ao seu país, entendeu-se que a melhor solução seria o regresso da comitiva italiana o mais rápido possível", pode ler-se na nota publicada no site oficial do organismo.

Desta forma, a organização do torneio decidiu cancelar a final que deveria realizar-se na quarta-feira, às 18:45, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal (Lagoa).