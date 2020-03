Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, denunciou hoje que a sua residência privada está "cercada de militares fortemente armados", sem o seu conhecimento.

Numa publicação na rede social Facebook, dirigida aos guineenses e à comunidade internacional, Aristides Gomes questiona se o plano para o "silenciar", que tem denunciado nos últimos dias, "está em execução".

A Lusa passou à frente da residência de Aristides Gomes, no centro de Bissau, e viu que a Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) estacionada no país desde 2012, não estava no local, onde era visível a presença de uma viatura das forças de segurança, bem como alguns elementos.