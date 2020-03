Covid-19

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse terça-feira que foram descartados pelas autoridades venezuelanas quase 20 casos suspeitos de coronavírus, insistindo, no entanto, que o surto vai chegar ao país.

"Um vírus destes não olha para as fronteiras e chegará em algum momento. Devemos evitar que se espalhe por todo o país. Até agora, descartámos quase 20 casos suspeitos de coronavírus", disse.

Nicolás Maduro falava durante um ato que assinalou o Dia do Médico, tendo sublinhado que assim que surge um alerta com as características do coronavírus as autoridades venezuelanas fazem um teste.