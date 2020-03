Covid-19

A Coreia do Sul anunciou hoje um aumento no número infetados com o novo coronavírus, o que acontece pela primeira vez em cinco dias, ao registar mais 242 casos e seis mortos nas últimas 24 horas.

Os dados avançados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças elevam para 7.755 o número total de pessoas infetadas na Coreia do Sul.

A mesma entidade aumentou para 60 o número de vítimas mortais, após as seis mortes registadas na terça-feira.