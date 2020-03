Actualidade

A reconstrução de casas e edifícios públicos mais resistentes após o ciclone Idai vai levar tempo, admitiu à Lusa a coordenadora residente das Nações Unidas no país, um ano depois de o centro de Moçambique ter sido atingido.

"O conceito de reconstruir com resiliência (ou BBB, do inglês 'build back better') precisa de estudos, de engenharia", ou seja, "não é algo que se possa fazer de maneira tão rápida", nomeadamente num país com as necessidades de recursos de Moçambique, referiu, em entrevista, Myrta Kaulard, em entrevista.

Ainda assim, diz que "a partir de agora vai haver uma aceleração na reconstrução de casas e edifícios".