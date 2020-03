Covid-19

O chefe da agência meteorológica da ONU disse hoje que a redução no consumo de energia devido ao novo coronavírus contribuiu para a melhoria da qualidade do ar na China, ilustrando o impacto da redução das emissões humanas.

O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, mostrou imagens de satélite da qualidade do ar na China em 30 de janeiro de 2020, em comparação com o mesmo dia do ano anterior, durante uma apresentação na sede da ONU.

A epidemia do novo coronavírus, detetada em dezembro na China, levou o Governo chinês a decretar o encerramento de fábricas e a diminuição da circulação automóvel, à medida que centenas de milhões de pessoas permaneceram em casa, para evitar a propagação da infeção Covid-19.