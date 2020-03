Actualidade

A Câmara de Lisboa discute na quinta-feira, em reunião privada do executivo, o lançamento do Programa Renda Segura (PRS), com uma despesa inicial de cinco milhões de euros e um custo anual para o município de quatro milhões.

A autarquia pretende alugar casas a privados, subarrendando posteriormente às famílias a preços acessíveis, segundo a proposta assinada pelo presidente da Câmara, Fernando Medina (PS).

De acordo com o documento, ao qual a agência Lusa teve acesso, "o município financia este programa de apoio às classes médias e aos jovens, através dos acréscimos de receita fiscal sobre as transações imobiliárias que se têm registado nos últimos anos", assim como dos "decorrentes do recente agravamento fiscal do IMT [Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis] nas transações de imóveis de elevado valor".