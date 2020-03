Covid-19

As autoridades do medicamento da União Europeia estão a monitorizar o abastecimento de medicamentos por causa do Covid-19, apesar de ainda não haver falhas, e recomendam às empresas farmacêuticas a implementação de medidas de resiliência apropriadas.

Numa nota disponível hoje na página da Internet do Infarmed, é referido que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e as autoridades do medicamento da União Europeia estão a monitorizar de perto o potencial impacto do surto de Covid-19 nas cadeias de medicamentos.

Contudo, as autoridades sublinham que não foram recebidos, até ao momento, relatórios sobre falhas de abastecimento ou interrupções no fornecimento de medicamentos comercializados na UE.