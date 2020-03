Covid-19

No portão do acesso às enfermarias do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), em Díli, Mary Christavaria estava hoje, de megafone na mão, a dar recomendações aos visitantes sobre o risco do novo coronavírus.

"Lavem bem as mãos, mantenham distância. Tomem precauções", dizia, enquanto ao seu lado funcionários deitavam desinfetante nas mãos de quem entrava e saía.