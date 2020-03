Covid-19

As empresas na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto de Covid-19 e em quarentena desde janeiro passado, podem retomar "gradualmente" a atividade, informaram hoje as autoridades locais.

Para as empresas que produzem bens e serviços essenciais a retoma deve ser imediata, detalhou o Governo da província de Hubei, do qual Wuhan é a capital.

Nesta categoria estão incluídas empresas de equipamento médico e farmácias, serviços públicos como fornecimento de gás, eletricidade ou aquecimento, supermercados de produtos frescos e a produção agrícola.