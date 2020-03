Covid-19

As autoridades indonésias de saúde reportaram hoje a primeira morte de um doente com o Covid-19 anos, uma mulher com 53 anos.

O diretor-geral de controlo e prevenção de doenças do Ministério da Saúde, Achmad Yurianto, disse que o paciente, que tinha sido o 25.º caso detetado, morreu hoje, após quase três dias de tratamento, segundo o jornal JaKarta Post.

"O paciente foi internado em estado já grave causado por doenças preexistentes, incluindo diabetes, hipertensão, hipertireoidismo e doença pulmonar obstrutiva de anos", disse o responsável.