Covid-19

O Japão assinalou hoje o nono aniversário do tsunami em 2011, que também desencadeou o acidente nuclear de Fukushima, com a epidemia do novo coronavírus a obrigar à anulação das principais cerimónias públicas.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, prestou homenagem às vítimas da catástrofe na sede do Governo em Tóquio e pediu à população para cumprir um minuto de silêncio às 14:46 (06:46 em Lisboa), hora precisa em que um maremoto de 9 de magnitude atingiu o nordeste do país, há nove anos.

A televisão japonesa mostrou imagens de famílias, recolhidas em silêncio, em vários locais na prefeitura de Miyagi, particularmente atingida pela catástrofe, que causou perto de 18.500 mortos e desaparecidos.