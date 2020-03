Actualidade

+++ Susana Oliveira (texto) e Hugo Fragata (vídeo), da agência Lusa +++

"A sensação de liberdade é indescritível". Depois de um duplo transplante de rim e pâncreas, Liliana, 37 anos, já não se lembrava de como era não ser diabética. Agora enfrenta um novo desafio com um sorriso: quer ser mãe.

Num jardim dos Olivais, em Lisboa, perto da casa onde mora com Pedro, também ele duplo transplantado (rim e pâncreas), Liliana caminha com determinação, com os olhos do cão-guia "Madrid" a abrir-lhes o caminho.