Covid-19

Um idoso de 90 anos morreu em Bruxelas, na Bélgica, devido ao surto de Covid-19, sendo esta a primeira morte no país relacionada com a epidemia, anunciaram hoje as autoridades belgas.

"Apesar da qualidade do atendimento prestado pelas equipas médicas, um paciente de 90 anos morreu", informou em comunicado a ministra belga da Saúde, Maggie de Block.

Num comunicado conjunto com o autarca de Bruxelas, os dois responsáveis expressaram as suas condolências aos familiares da vítima e homenagearam as equipas médicas que cuidaram do paciente num hospital na capital belga, cujo nome não é mencionado.