Covid-19

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) suspendeu todas as atividades nacionais até ao dia 25 de março, devido ao surto de Covid-19, segundo uma circular enviada aos agrupamentos e dirigentes regionais do escutismo católico em Portugal.

Na circular, assinada por José Rodrigues, secretário Nacional para a Sustentabilidade do CNE, é sublinhado que "o cancelamento ou adiamento de eventos de massas não deve ser encarado com alarmismo, mas sim com a prudência e a responsabilidade que a todos se exige neste momento".

"Todos os contributos para controlar e confinar o surto do COVID-19 são importantes e o CNE, na sua missão primordial de educar para a cidadania ativa, quer fazer parte do imenso esforço de toda a sociedade", acrescenta o documento que determina a suspensão de todas as atividades escutistas" nacionais promovidas pelo CNE por um período de 15 dias e aconselha "todos os outros níveis do CNE (Regiões, Núcleos e Agrupamentos) a procederem do mesmo modo".