Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, animadas pela decisão do Banco de Inglaterra de descer as taxas de juro devido ao potencial impacto negativo do novo coronavírus na economia.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,35% para 340,17 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 1%, 2,69% e 1,79%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 2,50% e 2,18%.