Actualidade

A bolsa de Lisboa segue a subir mais de 2%, alinhada com as congéneres europeias, com o BCP a puxar pelos ganhos.

Pelas 08:50, o principal índice de referência, o PSI20, seguia a avançar 2,16%, com os 16 títulos que a compõem positivos e dois negativos.

A Mota Engil e a Pharol seguiam a avançar 6,00% e 5,79% para 1,15 euros e 0,07 euros, respetivamente.