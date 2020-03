Actualidade

A Câmara Baixa do Parlamento russo aprovou hoje de forma definitiva o projeto lei sobre as emendas constitucionais que permitem ao presidente Vladimir Putin manter-se no poder após 2024.

A favor do projeto votaram 283 deputados, mais do que a maioria qualificada de dois terços e não se registaram votos contra.

Os 43 deputados do Partido Comunista, uma das quatro formações com representação parlamentar, abstiveram-se.