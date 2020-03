Covid-19

As medidas aplicadas para conter a epidemia do novo coronavírus em Portugal já tiveram um impacto de 10 milhões de euros no orçamento da Saúde, anunciou a ministra Marta Temido.

Na audição que decorre hoje de manhã na Comissão Parlamentar de Saúde, a ministra disse que a tutela está a trabalhar para acomodar esta despesa.

"É para isso que nos preparamos antes de executar um orçamento", afirmou.