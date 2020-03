Covid-19

A agência de notação financeira Fitch considerou hoje que a redução do número de turistas devido ao surto de Covid-19 será um dos principais impactos para Cabo Verde, arriscando uma redução do crescimento económico.

"Uma forte contração no turismo devido ao impacto do coronavírus vai restringir o crescimento económico e diminuir os lucros em moeda estrangeira para muitas economias", lê-se num relatório sobre o efeito do surto nos países do Médio Oriente e África.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Fitch Ratings escreve que entre os países "particularmente expostos a este efeito" estão Cabo Verde, Egito, Líbano, Marrocos e Ruanda, entre outros.