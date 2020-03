Covid-19

O Irão anunciou na hoje a morte de mais 63 pessoas infetadas com o novo coronavírus (Covid-19), elevando o total para 354 mortos no país, um dos mais afetados no mundo pela epidemia do vírus.

As autoridades iranianas também identificaram 958 novos casos de contaminação por Covid-19, elevando o total para cerca de 9.000, segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, numa conferência de imprensa transmitida pela televisão.

O líder supremo do Irão disse, na terça-feira, que a República Islâmica reconhecerá médicos e enfermeiros que morreram a combater o novo coronavírus como "mártires", como os soldados mortos em batalha.