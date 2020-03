Migrações

A presidente da Comissão Europeia desloca-se na quinta-feira à Grécia, acompanhada da comissária dos Assuntos Internos, para observar no terreno a implementação das medidas de apoio da UE para fazer face à crise migratória na fronteira com a Turquia.

O executivo comunitário anunciou hoje que a deslocação de Ursula von der Leyen e da comissária Ylva Johansson visa em particular acompanhar a gestão da situação relativa às mais de 5.500 crianças e adolescentes não acompanhados que se encontram em centros de receção nas ilhas gregas.

Durante a sua deslocação à Grécia, Von der Leyen visitará o centro de receção e identificação de Eleonas, reunir-se-á com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e encontrar-se-á com representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), da Organização Internacional para as Migrações e da sociedade civil grega, aponta o executivo comunitário.