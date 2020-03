Actualidade

A companhia mineira Rare Earths anunciou hoje que o Fundo Soberano de Angola passou a deter 4,8% das ações através do investimento de 2 milhões de dólares na empresa, para financiar um projeto em Longonjo.

"A Pensana Rare Earths anuncia com agrado que angariou mais de 2 milhões de dólares [cerca de 1,7 milhões de euros] do Fundo Soberano de Angola que atualmente gere uma parte significativa da nossa carteira de investimentos, distribuída entre vários setores e classes de ativos, incluindo o setor mineiro", lê-se no comunicado distribuído em West Perth pela mineira australiana.

"Quando for completado o negócio, o Fundo será um investidor estratégico na companhia, detendo aproximadamente 4,8% das ações após o aumento de capital da companhia", acrescenta-se no texto, que explica que "os fundos agora angariados vão ser usados para lançar o Estudo Definitivo de Viabilidade do projeto Longonjo", em Angola.