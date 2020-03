Migrações

A Grécia instalou um centro de detenção "secreto" na fronteira com a Turquia para encarcerar - antes de expulsar - os refugiados que entram no país, noticia hoje o jornal norte-americano New York Times.

"O centro extrajudicial é uma das táticas que a Grécia está a utilizar para impedir a repetição de uma crise migratória como a de 2015", refere o jornal.

O New York Times escreve que confirmou a existência do campo através de imagens captadas por satélite e após ter entrevistado um cidadão sírio que foi reenviado para a Turquia e que garantiu ter estado encarcerado no local perto da cidade de Poros, noroeste da Grécia.