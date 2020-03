Cofina/Media Capital

O grupo espanhol Prisa, dono da Media Capital, anunciou hoje que vai desencadear contra a Cofina "todas as ações" previstas no acordo de venda da TVI ao grupo de Paulo Fernandes que desistiu do negócio.

Num comunicado divulgado horas depois de a Cofina comunicar ao mercado ter desistido de comprar a dona da TVI, após falhar a operação de aumento de capital que financiaria o negócio, a Prisa diz não ter recebido qualquer comunicação prévia por parte do grupo de Paulo Fernandes.

"De acordo com declarações da Cofina no acordo de compra e comunicadas ao mercado, a Cofina tinha assegurados os compromissos necessários para financiar a transação, quer por parte de instituições de crédito, quer por parte dos seus significativos acionistas, no montante necessário para cobrir o aumento de capital", lê-se no comunicado do maior conglomerado espanhol de empresas de comunicação social.