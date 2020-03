Covid-19

A Ordem dos Enfermeiros lançou hoje um apelo aos profissionais com experiência no atendimento telefónico na Linha SNS 24, e especialistas em enfermagem de saúde pública, que contactem este serviço "com a máxima urgência", por forma a poderem reforçá-la.

"Nós hoje mesmo vamos fazer um apelo a todos os enfermeiros para o reforço da Linha de Saúde 24. Já ontem tivemos uma reunião com o senhor secretário de Estado da Saúde e também com o operador privado da linha no sentido de reforçarmos o número de enfermeiros no atendimento", disse o vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira.

O responsável falava à agência Lusa no final de uma reunião com membros da direção do CDS-PP.